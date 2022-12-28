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18:42, 28 декабря 2022Экономика

Минцифры оценило идею ограничений на выезд IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минцифры России выступает против идеи ограничения на выезд IT-специалистов за границу, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Его оценку приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что считает подобные меры в сложившейся ситуации вредными. «То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — добавил министр.

Ранее в декабре Шадаев пояснял, что с начала года страну покинули около 100 тысяч айтишников — примерно каждый десятый из специалистов российских IT-компаний. Тогда же он назвал запрет на удаленную работу для уехавших преждевременным.

О планах по введению ограничений для покинувших Россию граждан в Госдуме объявили ранее в декабре. 28 декабря стало известно, что законопроект, предусматривающий запрет для сотрудников некоторых отраслей работать удаленно из-за рубежа, может быть внесен уже в начале 2023 года.

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Платон Щукин
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