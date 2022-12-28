Россиянин зарезал 73-летнюю пенсионерку и ее сына и получил 17 лет колонии

В Астраханской области мужчину осудили на 17 лет за убийство соседки-пенсионерки и ее сына

В Астраханской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы 41-летнего местного жителя за убийство 73-летней пенсионерки и ее сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 13 сентября фигурант зашел к соседке на улице Гагарина. Он девять раз ударил пожилую женщину ножом в грудь и живот, нанеся смертельные ранения. Сын погибшей начал драться с нападавшим, однако осужденный зарезал и его.

После этого россиянин скрылся, однако вскоре его задержали. Мотивом преступления стали конфликты из-за раздела границ земельных участков.