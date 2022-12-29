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11:52, 29 декабря 2022Ценности

Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

50-летняя блогерша Эйми Монтгомери из Техаса сохранила красоту с помощью воды и витамина Е

Кадр: @aimee_montgomery

Молодо выглядящая блогерша из Техаса, США, раскрыла секреты красоты, с помощью которых ей удалось предотвратить внешние признаки старения. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 95 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 50-летняя Эйми Монтгомери предстала перед подписчиками с ярким макияжем и длинными рыжими локонами. При этом в ролике видно, что на лице юзерши с никнеймом aimee_montgomery отсутствуют морщины.

На кадрах женщина рассказала, что пользуется продуктами по уходу за кожей, в составе которых присутствует витамин Е. По ее словам, данный компонент устраняет последствия солнечных ожогов, а также увлажняет лицо. Кроме того, Монтогомери посоветовала своим подписчикам пить как можно больше воды. «Это помогает сохранить кожу подтянутой и упругой», — добавила она.

Зрители оценили рекомендации и внешность блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Боже, ты выглядишь потрясающе!», «Я просто обязана последовать вашим советам, чтобы выглядеть так же», «Спасибо за рекомендацию!» — поблагодарили они.

Ранее TikTok-блогерша Намво из США раскрыла секрет привлекательности в 42 года. По словам юзерши, она прибегает к аппаратным процедурам, в том числе радиочастотному лифтингу и лазерной терапии для удаления пигментных пятен. Кроме того, на постоянной основе женщина делает массаж лица, используя мезороллер с микроиглами.

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Екатерина Ештокина
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