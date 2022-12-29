Российский военный случайно застрелил друга в церкви и получил два года условно

В Белгороде военный случайно застрелил сослуживца в церкви и получил два года условно

Курский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии условно российского военнослужащего, случайно убившего сослуживца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, находясь в котельной одной из белгородских церквей, которую военные использовали как столовую, он стал перед приемом пищи снимать с себя АК-74М. В этот момент он случайно задел пальцем спусковой крючок, при этом оружие не стояло на предохранителе. В итоге пуля попала другу в грудь.

Настоятель и стрелявший попытались помочь раненому мужчине, однако ни им, ни врачам спасти потерпевшего не удалось.

Следователям военный рассказал, что забыл разрядить автомат после вечернего дежурства на колокольне. При этом конфликтов с погибшим у него не было.