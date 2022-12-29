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10:55, 29 декабря 2022Силовые структуры

Ударившего ножом сына за компьютерные игры отца осудили на три года колонии

В Благовещенске дали три года отцу, ударившему ножом 17-летнего сына за игру в компьютер

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Благовещенский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, ранившего 17-летнего сына ножом. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 27 августа пьяный фигурант в квартире дома на Пролетарской улице сделал замечание подростку. В ответ сын нагрубил родителю, и они поссорились. Причиной конфликта стали компьютерные игры, которыми увлекался потерпевший, уточняет РИА Новости. Тогда осужденный взял нож и ударил сына в грудь, нанеся тяжелое ранение.

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Екатерина Власова
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