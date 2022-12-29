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18:05, 29 декабря 2022Россия

Кадыров объяснил практику публичных извинений

Кадыров: с помощью публичных извинений мы показываем, что не допустим клеветы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии ответил на вопрос о необходимости практики публичных извинений. Трансляцию ведет RT.

По словам руководителя региона, такой метод позволяет показать, что человек был не прав и клевещет. «И чтобы он рассказал об этом сам, я встречаюсь с ним и показываю людям, что мы не позволим нарушать правила жизни нашего народа и будем делать все, чтобы сохранить обычаи и традиции», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что с теми, кто «переходит красные линии», руководство региона работает. «Не заставляем, а показываем, в чем был не прав. (...) Мы и дальше будем очищать от нечисти нашу республику», — уточнил он.

В Чечне активно применяется практика публичных извинений — жители записывают видеообращения, в которых признают, что были не правы, и просят прощения. Методика действует и за пределами республики. В 2021 году перед чеченским главой извинились не менее трех жителей России. Один из них —17-летний пользователь TikTok из Перми — назвал главу Чечни шайтаном. Кадыров пообещал найти и «уничтожить» комментатора, после чего подросток публично извинился.

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Варвара Кошечкина
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