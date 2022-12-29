В МИД заявили об официальном отказе США напрямую воевать против России

Лавров заявил, что США не будут отправлять на Украину специалистов вместе с ЗРК Patriot

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что США не будут отправлять на Украину специалистов вместе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, поскольку Вашингтон не намерен напрямую воевать против России. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам министра иностранных дел, об официальном отказе стало известно после запроса по дипломатическим каналам. Ведомство задало вопрос, означает ли решение передать комплексы Киеву также отправку американских военнослужащих, поскольку ЗРК сложны в использовании.

Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России Сергей Лавров глава МИД России

В США пояснили, что Patriot будут вводиться в действие постепенно, по мере обучения представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию, добавил Лавров.

22 декабря президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины безошибочному использованию ЗРК.

Газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона писала, что Соединенные Штаты не передадут зенитный ракетный комплекс, пока украинские военные не пройдут обучение. Отмечалось, что система, которая включает в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, скорее всего, не появится на поле боя еще много месяцев.

На Украине находятся сотни американских военнослужащих

Лавров заявил, что в настоящее время на Украине находятся сотни американских военнослужащих, они присутствовали там до государственного переворота в 2014 году, а сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины. Кроме того, в Киеве есть аппарат военного атташе США.

Военные специалисты явно занимаются не только нанесением визитов в Министерство обороны Украины, но, конечно же, так или иначе оказывают прямые консультативные, а может, и более чем консультативные услуги Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД добавил, что на украинской территории имеются специалисты, которые, согласно объяснениям Пентагона в Конгрессе, контролируют использование поставленных Соединенными Штатами вооружений.

Ранее Лавров заявил, что фактически страны Запада объявили России войну еще в 2014 году. «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель вновь [это] подтвердила», — напомнил он.

Россия хотела бы завершить конфликт на Украине как можно раньше

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия хотела бы завершить конфликт на Украине как можно раньше, однако приоритетом является защита мирных граждан.

Конечно, наверное, хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал, но приоритет для нас — жизни солдат, жизни мирных граждан, которые в зоне боевых действий остаются Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что российские войска будут защищать соотечественников и земли, которые «столетиями были русскими».

Глава МИД подчеркнул, что территории новых субъектов в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — должны быть освобождены из-под контроля Вооруженных сил Украины.

Россия не стремится к эскалации конфликта на Украине

Россия не стремится к эскалации конфликта на Украине, однако будет добиваться выполнения целей специальной военной операции (СВО), указал Лавров.

Мы, наше руководство, не говорит, что мы намерены продвигать подход, предполагающий эскалацию. Мы намерены обеспечить выполнение целей СВО Сергей Лавров глава МИД России

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

