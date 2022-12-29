В доставленных на Землю лунных породах нашли экзотический материал

Nature Astronomy: на Землю доставили экзотические породы с лунных лавовых равнин

Ученые Института геохимии Китайской академии наук идентифицировали экзотические породы в лунных образцах, доставленных межпланетным аппаратом Чанъэ-5 на Землю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали около трех тысяч частиц базальтового реголита размером менее двух миллиметров и возрастом два миллиарда лет. Образцы были собраны в районе лавовой равнины относительно молодого возраста в окрестностях Пика Рюмкера — горы вулканического происхождения в северной части Океана Бурь.

Ученые нашли семь экзотических типов обломочных пород, включая обогащенные титаном стекловатые (витрофировые) фрагменты, обедненный титаном базальт, оливин-пироксенит, магнезиальный анортозит, богатые марганцем фрагменты оливина, бусины пирокластического стекла и эволюционировавшие осадочные породы. Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50-400 километрах от места приземления Чанъэ-5.

Бусины пирокластического стекла указывают на еще не идентифицированные вулканические извержения, которые производили выбросы материала уникального химического состава. Кроме того, значительно более низкое содержание экзотических пород (0,2 процента) в образцах по сравнению с ожидаемыми значениями (10-20 процентов) может означать, что текущие модели формирования ударных отложений должны быть пересмотрены для молодых геологических тел.