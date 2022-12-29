Молдавия закрыла границу с Украиной

Погранполиция Молдавии сообщила о закрытии пропускных пунктов с Украиной на севере страны

Молдавия закрыла один из участков границы с Украиной, сообщается в Telegram-канале пограничной полиции Молдавии.

«Пограничная полиция информирует о приостановке работы всех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке на севере страны по соображениям безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Водителям также порекомендовали выбрать другие пропускные пункты поблизости или вовсе отложить поездки на Украину.

Утром 29 декабря в ряде украинских городов прогремели взрывы. В частности, о взрывах сообщалось во Львове, Николаеве, Киеве, Харькове, а также в Житомирской области.

