Звезда клипа про «лабутены» назвала главный недостаток Москвы

Актриса Юлия Топольницкая назвала главным минусом Москвы недостаток рек и каналов

Российская актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа про «лабутены», рассказала, что ей, как уроженке Петербурга, в Москве больше всего не хватает рек и каналов. Главный, по ее мнению, недостаток столицы она назвала в интервью изданию «Москвич Mag».

«Так как я родилась в Петербурге, то мне все время кажется, что в Москве очень мало водных просторов — рек, каналов», — поделилась своим мнением актриса.

Топольницкая также призналась, что не очень любит Арбат, так как чувствует себя там некомфортно и теряется. Среди любимых локаций столицы актриса назвала такие, как Басманный район, Чистые пруды, Гороховский переулок, сад Баумана, а также Армянский и Кривоколенный переулки. Она добавила, что ей нравится бродить по окрестностям Покровки и другим местам в центре города в хорошую погоду.

В декабре художник Олег Доу высказался об основных, по его мнению, недостатках Москвы. Он признался, что ему кажется печальной ситуация с фасадами домов в городе, которые заставлены кондиционерами и выглядят неоднородно из-за разных оконных рам. Кроме того, среди негативных черт Москвы он выделил грязь на дорогах зимой.