Очевидец раскрыл подробности стрельбы по пассажирским автобусам в Подмосковье

Очевидец Дмитрий рассказал о нетрезвом состоянии стрелявшего из окна дома по автобусам

Устроивший стрельбу из окна жилого дома по пассажирским автобусам в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья находился в нетрезвом состоянии, рассказал очевидец происшествия Дмитрий. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности происшествия.

Стрельба началась 29 декабря на Южной улице, 25, рассказал Дмитрий. По его словам, рядом с этим домом находится конечная остановка автобусов, по которой неизвестный открыл огонь.

«Я подходил к остановке, шел на автобус на работу ехать и увидел какой-то кипиш. Оказалось, там уже были постреляны окна автобусов. Мы долго стояли и смотрели, в итоге нашли его в последнем подъезде 25-го дома на шестом этаже. Он оттуда вывалился, я увидел, что он со стволом в руке. Он повисел-повисел, ему начали орать, мол, ствол убери, и он спрятался, понял, что он натворил что-то», — поделился он.

Он в таком состоянии был, на ногах еле стоял. Не знаю, куда он стрелял, но по двум автобусам точно попал, у одного автобуса стекло разбито в пассажирской двери Дмитрий очевидец

Жертв и пострадавших удалось избежать, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Никого пострадавших не было. Когда он снова вывалился из окна со стволом, я это увидел. Там какие-то люди стояли, я сказал, чтобы они зашли за автобусы. Но он вроде и не палил больше», — заключил Дмитрий.

О стрельбе сообщил Telegram-канал MOW. В опубликованном видео мужчина показывает разбитые в результате стрельбы окна автобуса.