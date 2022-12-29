Нарколог рассказал о последствиях новогодних застолий

Врач Петров рассказал о длительных последствиях злоупотребления алкоголем

Последствия слишком бурной новогодней ночи и чрезмерного распития алкогольных напитков могут напоминать о себе еще почти месяц после праздника. В частности, у человека могут обостриться хронические заболевания и появиться физиологические и неврологические симптомы. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Помимо серьезного вреда, который алкоголь причиняет различным органам, он вымывает жидкость из организма и различные полезные вещества: калий, магний, хлор. Поэтому важно насытить организм этими минералами, причем желательно делать это до начала употребления: например, принять панангин и гептрал. Но и после употребления очень важно насытить организм необходимыми минералами и солевыми компонентами, которые задержат выведение жидкости из организма и восполнят дефицит минералов», — рекомендовал нарколог.

Алкогольная интоксикация, по словам медика, сопровождается рядом неврологических и физиологических последствий. К неврологическим можно отнести раздражительность, несвязность речи и шаткость походки, нарушение памяти. К физиологическим — полиорганную недостаточность, нарушение дыхательных функций, повышение давления, тахикардию, судороги и другие.

«Последствия от злоупотребления алкоголем могут сказываться на организме вплоть до 21 дня. Более того, алкоголь обостряет все хронические заболевания, а также может вызвать простудные заболевания в связи со снижением иммунитета», — заключил Петров.

Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее, предупредила невролог Ангелина Шестакова. Об этом она и ее коллега, терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Ольга Ситкина, сообщили в беседе с «Лентой.ру».