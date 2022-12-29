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08:45, 29 декабря 2022Экономика

Россияне решили не тратиться перед Новым годом

«Ъ»: предновогодние траты россиян оказались минимальными за пять лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Траты россиян перед наступлением Нового года оказались минимальными за пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Тинькофф Касса». По статистике, наибольшее число покупок совершается 30 декабря, и в этот день в 2022-м траты могут снизиться на 24 процента.

На настроении покупателей сказывается не только уход иностранных брендов с российского рынка, но также и менее активные сезонные акции и распродажи. В этом году, прогнозируют аналитики, расходы превысят будничные только на 44 процента. Для сравнения, в 2019-2021 годах россияне тратили 30 декабря, на пике предновогоднего спроса, на 68 процентов больше, чем в обычные дни.

Судя по данным недавнего исследования «Первый ОФД», россияне в декабре сократили расходы на подготовку к Новому году на 17 процентов, потратив почти два миллиарда рублей (1,8 миллиарда). Больше всего (на треть) снизились расходы на покупку елок и елочных игрушек. За две декады декабря россияне потратили на покупку елок и новогоднего декора около 675 миллионов рублей (меньше на 31 процент), на елочные игрушки — 290 миллионов рублей (минус 36 процентов). При этом на покупку свечей россияне направили в 3,2 раза больше денег, чем год назад.

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Платон Щукин
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