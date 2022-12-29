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18:24, 29 декабря 2022Россия

Кадыров принял извинения Ватикана за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Кадыров заявил, что принял извинения Ватикана за слова о жестокости чеченцев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Чеченская Республика официально приняла извинения представителя Ватикана за слова Папы Римского о крайней жестокости чеченцев, заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии. Трансляцию его выступления ведет RT.

Кадыров заявил, что регион принимает извинения, но впредь публичным спикерам стоит быть осторожными со своими высказываниями.

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев», — объявил Кадыров.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

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Марк Леонов
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