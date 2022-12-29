Мир предупредили о продовольственной катастрофе в 2023 году

В РАПУ предупредили о мировой продовольственной катастрофе в 2023 году

Снижение объемов использования удобрений в некоторых регионах мира из-за западных санкций против России может перерасти в глобальную продовольственную катастрофу в 2023 году, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, его слова приводит ТАСС.

«Учитывая резкое падение объемов внесения удобрений в ряде регионов планеты на 20-30 процентов от уровня прошлого года, текущий кризис доступности продуктов питания в будущем году грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу», — предупредил он.

В Европу поставки фосфорных и калийных удобрений упали на треть от уровня прошлого года (на 30-33 процента), отметил Гурьев. Экспорт российских минеральных удобрений в этом году из-за санкций может сократиться на 15 процентов, прогнозирует он.

Еще летом ожидалось падение на 20 процентов. Глава РАПУ объяснил, что в июне-июле производители начали находить альтернативные пути поставок.