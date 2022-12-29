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15:06, 29 декабря 2022Спорт

Бывший футболист сборной России оценил потребность клубов РПЛ в легионерах

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил, что клубам РПЛ не нужны легионеры
Евгений Алдонин

Евгений Алдонин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин оценил потребность клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в иностранных игроках. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По мнению экс-спортсмена, сейчас команды не нуждаются в легионерах. «По-хорошему, сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов. Когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная», — заявил Алдонин.

18 ноября бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о последствиях оттока высококлассных легионеров из клубов РПЛ. По словам экс-игрока, уровень чемпионата страны просел.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

Алексей Гусев
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