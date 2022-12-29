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22:33, 29 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России

Глава Молдавии Санду заявила о прекращении отношений с Россией из-за конфликта на Украине
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Молдова-1».

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта на Украине. «Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдавии является евроинтеграция. «Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия», — указала президент республики.

Ранее Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Она заявила, что республика борется с гибридной войной.

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Варвара Кузьмина
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