Члена банды «Северские» осудили на 14 лет за убийство шести человек

В Подмосковье члена банды «Северские» осудили на 14 лет колонии за убийство шести человек

Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы члена банды «Северские» Алексея Воронина за убийство шести человек, участие в ОПГ, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, а также за покушение на убийство еще трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, обвиняемый с 2006 года входил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и убийства. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи.

Согласно материалам дела, в июне 2006 года фигурант и его подельники напали на кандидата на пост главы Кранозаводского поселения, чтобы он не участвовал в выборах. Жертву ждали во дворе его дома, где обвиняемый избил его металлическим фонарем до потери сознания. В результате потерпевший лишился зрения.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД. Первый лидер группировки по фамилии Лазовский был убит в 2009 году, сменивший его Гладышев после задержания покончил с собой в следственном изоляторе.