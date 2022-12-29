Мэра Полтавы заподозрили в сливе данных о перемещении украинских войск

СБУ заподозрила мэра Полтавы Мамая в сливе данных о перемещении войск

Служба безопасности Украины (СБУ) вручила мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в сливе данных о перемещении украинских войск. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса — "Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину или о размещении [Вооруженных сил Украины] ВСУ"», — сказано в посте.

Официальных сообщений от СБУ по этому поводу не поступало.

Ранее 29 декабря издание «Полтавщина» сообщило, что СБУ проводит в горсовете Полтавы следственные действия. Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».

Украинское издание Zmist уточняет, что в отношении Мамая открыто уголовное производство по факту распространения данных о перемещении вооружения, оружия и боевых припасов на Украине. По данным журналистов, 15 декабря мэр Полтавы сообщил, что в местной общине «будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями».