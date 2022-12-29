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12:58, 29 декабря 2022Мир

Пять человек погибли в пожаре на автомагистрали в Южной Корее

На автомагистрали в Южной Корее начался пожар в результате аварии, пять человек погибли

В городе Квачхон (провинция Кёнгидо) в Южной Корее на скоростной автомагистрали в туннеле в результате аварии начался пожар. На кадрах, опубликованных таблоидом The Sun, виден столб дыма.

В результате произошедшего пять человек погибли, еще 37 получили ранения, 34 человека отравились токсичным газом.

Пожар начался после того, как автобус врезался в грузовик — это произошло около 13:50 по местному времени (7:50 мск) в туннеле скоростной автомагистрали. От грузовика огонь переместился на панель туннеля. Он предназначен для защиты окружающих зданий от шума дороги, панели служат для того, чтобы тоннель был звуконепроницаемым. В результате его быстро охватило пламя.

По меньшей мере 44 машины уничтожены в пожаре, они оказались изолированы в тоннеле. На место уже прибыли 77 единиц пожарной техники. Около 14:40 по местному времени (8:14 мск) возгорание было локализовано.

Виктория Кондратьева
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