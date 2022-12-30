В России выявили 5810 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5810 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5810 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 792 982. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 29 декабря, в стране зарегистрировали 6146 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1420), Санкт-Петербурге (717) и Башкирии (341). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), а также Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Туве (по 2 случая). В Чукотском автономном округе новых случаев заражения нет.

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 956. За этот же период 7695 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 200 287.

За сутки в России зарегистрировали 50 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 393 654 человека.