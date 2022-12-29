В России выявили 6146 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6146 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6146 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 787 172. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 28 декабря, в стране зарегистрировали 6202 пациента с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1661), Санкт-Петербурге (713) и Башкирии (334). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), а также Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Туве (по 2 случая).

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 1065. За этот же период 7815 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 192 592.

За сутки в России зарегистрировали 56 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 393 604 человека.