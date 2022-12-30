Пятерых россиян осудят за ограбление курьера

В Хабаровске осудят 5 россиян, ограбивших на 450 тыс. рублей курьера телефонных мошенников

Краснофлотский суд Хабаровска рассмотрит дело в отношении пятерых местных жителей, ограбивших курьера мошенников. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, в сентябре фигуранты выяснили, что их товарищ нашел в интернете работу курьером и забирает деньги у потерпевших при совершении телефонных мошенничеств. Друзья узнали дату и время очередного обмана, дождались пока их знакомый заберет наличные и напали на него. Они избили мужчину и отобрали всю сумму.

Отмечается, что курьер получил от пенсионерки 450 тысяч рублей для «адвоката», который якобы мог помочь ее внучке избежать уголовного наказания за ДТП. По факту произошедшего было возбуждено дело по пунктам «а, г, д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Курьера тоже будут судить.