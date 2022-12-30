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18:20, 30 декабря 2022Спорт

Жители Бразилии рассказали о реакции людей в стране на смерть Пеле

Гид из Сан-Паулу Евдокимова рассказала об огромной скорби бразильцев из-за смерти Пеле

Фото: Fabricio Costa / AP

Бразильцы восприняли смерть футболиста Пеле как личную утрату. Об этом «Ленте.ру» рассказали жительницы Бразилии — гид из Сан-Паулу Оксана Евдокимова и блогер, модель, живущая в Сантосе, родном городе знаменитого спортсмена, Анастасия Пономарева. Они описали, как латиноамериканская страна прощается с Пеле.

Траурная церемония, как и мечтал игрок, пройдет в городе Сантос на стадионе одноименного клуба, за который он выступал почти всю жизнь, рассказала Оксана Евдокимова.

Бразилия, конечно, с огромной скорбью прощается с Пеле. Потому что Бразилия в основном стала более узнаваемой во всех странах мира из-за Пеле. И он сделал большой вклад, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта в мире

Оксана Евдокимовагид из Сан-Паулу

«Смягчающим обстоятельством было то, что бразильцы знали, что он в тяжелом состоянии находится в больнице и что два дня назад уже вызывали родственников для прощания», — поделилась она.

На стадионе «Сантос» возник стихийный мемориал, куда поклонники футболиста несут цветы в память о нем. По словам Анастасии Пономаревой, город готовится к большому прощанию с Пеле.

Пеле считается королем футбола, и никто не остался равнодушным к его кончине. Прощание пройдет здесь, в Сантосе, посередине стадиона футбольного клуба «Сантос», как и хотел игрок. Прийти может любой желающий 2-3 января. А потом кортеж с его телом проедет по улицам города прямо до кладбища

Анастасия Пономареваблогер, модель из Сантоса

«Все скорбят. Бразильцы очень трепетны к футболу, как можно было заметить по болельщикам в Катаре, которые устраивали праздник везде, где проходили. В дни матчей города замирали, все кафе и магазины закрывались, практически ничего не работало, и на улицах было пусто», — объяснила она.

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал отказ внутренних органов. Долгое время спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. 26 декабря стало известно, что его состояние ухудшилось. Футболист заранее попрощался с семьей. В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с кончиной знаменитого нападающего.

Пеле — единственный футболист в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он провел за сборную 92 матча, в которых забил 77 голов. Игрок был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

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Варвара Кошечкина
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