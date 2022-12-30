В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле

Трехдневный траур объявлен в Бразилии в связи со смертью Пеле

Траур объявлен в Бразилии в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Об этом сообщает ТАСС.

«Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — говорится в документе.

О том, что Пеле умер в возрасте 82 лет, 29 декабря сообщила его дочь Кели Насименту. Причиной стал отказ внутренних органов. Легендарного футболиста похоронят 3 января на вертикальном кладбище в городе Сантос.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.