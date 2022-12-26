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20:06, 26 декабря 2022Спорт

Стало известно о прощании Пеле с семьей

Спортивный менеджер Халид рассказал, что чемпион мира Пеле начал прощаться с семьей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле начал прощаться с семьей. Об этом стало известно британскому бизнесмену, спортивному менеджеру Фрэнку Халиду, о чем он написал в Twitter.

Халид рассказал, что Пеле собрал родных и близких перед смертью. По его данным, состояние 82-летнего чемпиона ухудшается с каждым днем.

30 ноября сообщалось, что Пеле попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания. Врачи клиники, где лежит бывший спортсмен, рассказали, что у бразильца наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

Анастасия Борисова
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