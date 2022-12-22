Врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле

Состояние госпитализированного Пеле ухудшилось из-за почечной и сердечной дисфункции

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле ухудшается. Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на врачей клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, куда был госпитализирован экс-спортсмен.

«Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в заявлении медиков. Отмечается, что он находится в больнице для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

30 ноября издание сообщалось, что Пеле попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания. Дочь экс-спортсмена Кели Насименту назвала госпитализацию плановой.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.