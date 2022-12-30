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18:29, 30 декабря 2022Силовые структуры

Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего в ледяной реке молодого человека

В ДНР росгвардейцы спасли утопающего юношу из ледяной реки и оказали ему неотложную помощь

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащие Росгвардии спасли утопающего юношу. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в пригороде Мариуполя к сотрудникам спецслужбы подбежал молодой человек. Он попросил помочь его другу, который упал в реку. Тогда лейтенант Денис К. с военными своего подразделения немедленно направился к месту происшествия. Он принял меры все меры безопасности, а прапорщик Денис В., сержанты Владимир А. и Дмитрий К. спустись в ледяную воду и вынесли утопающего.

Росгвардейцы оказали неотложную помощь пострадавшему, а затем его доставили в больницу. Известно, что сейчас здоровью юноши ничего не угрожает. «А росгвардейцы продолжают нести службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе», — добавили в ведомстве.

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Екатерина Власова
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