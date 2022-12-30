В Москве возбудили уголовное дело после падения сосульки на генерала МЧС

В Москве возбудили уголовное дело после падения сосульки на генерала МЧС Елизарова

В Москве возбудили уголовное дело после получения мужчиной телесных травм от упавшей с крыши сосульки. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Следователи устанавливают лиц, виновных в совершении преступления по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Инцидент произошел 28 декабря на Инициативной улице в Москве. Как уточняет источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался глава департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров. 50-летнего генерала МЧС госпитализировали, у него диагностирован ушиб головы.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле умер 15-летний подросток после того, как на него упали качели.