Правительство России установило предельную цену газа для двух месторождений

Кабмин РФ установил предельную цену газа для Уренгойского и Южно-Русского месторождений

Правительство установило предельную цену газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин установил предельную цену для Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в 2550 рублей за 1000 кубометров. Для Южно-Русского газового месторождения лимит составляет 2390 рублей за 1000 кубометров.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.

31 марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.