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00:24, 31 декабря 2022Мир

В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа

Крупнейшую в Чехии вспышку птичьего гриппа выявили в поселке Брод-над-Тихоу

Фото: Ben Moreland / Unsplash

Крупнейшая в Чехии вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 выявлена в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

В Государственном ветеринарном управлении (ГВУ) сообщили, что вспышка произошла на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу, где живут 742 тысячи кур-несушек. По словам представителя ГВУ Петра Майера, в настоящее время ожидается определение патогенности вируса.

Майер отметил, что поводом для отбора проб и начала расследования ситуации на птицеферме ветеринарами стал резкий рост смертности птиц в одном из цехов. В данный моментидет подготовка к выбраковке кур. Отмечается, что вокруг очага заболевания планируется создать закрытые зоны с введением специальных ветеринарных мер.

В сентябре Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Производители мяса опасаются, что принятый закон может привести к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства.

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Марина Совина
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