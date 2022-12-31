В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа

Крупнейшую в Чехии вспышку птичьего гриппа выявили в поселке Брод-над-Тихоу

Крупнейшая в Чехии вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 выявлена в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

В Государственном ветеринарном управлении (ГВУ) сообщили, что вспышка произошла на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу, где живут 742 тысячи кур-несушек. По словам представителя ГВУ Петра Майера, в настоящее время ожидается определение патогенности вируса.

Майер отметил, что поводом для отбора проб и начала расследования ситуации на птицеферме ветеринарами стал резкий рост смертности птиц в одном из цехов. В данный моментидет подготовка к выбраковке кур. Отмечается, что вокруг очага заболевания планируется создать закрытые зоны с введением специальных ветеринарных мер.

В сентябре Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Производители мяса опасаются, что принятый закон может привести к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства.