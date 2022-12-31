Врач призвала отказаться от использования плохой туши для ресниц на Новый год

Офтальмолог Шкатова: просроченная тушь для ресниц увеличивает риск проблем с глазами

Использование некачественной или просроченной туши для ресниц увеличивает риск развития негативных последствий для глаз, предупредила врач-офтальмолог Алена Шкатова. В беседе с Life она призвала россиянок отказаться от идеи воспользоваться испорченной декоративной косметикой, в том числе и на Новый год.

Врач объяснила, что из-за плохой туши для ресниц может развиться ряд проблем со здоровьем, в частности, аллергическая реакция, проявляющаяся слезотечением и покраснением глаз, зудом и отеком век. Также подсохшее косметическое средство с истекшим сроком годности начинает сильно осыпаться и может попасть в глаза.

По словам Шкатовой, частички туши нарушают целостность слезной пленки, из-за чего возникают дискомфортные ощущения и начинается частое моргание. «В худшем случае крупинки засохшей туши могут попасть под верхнее веко и травмировать, поцарапать конъюнктиву, роговицу. Может потребоваться удаление частицы в кабинете офтальмолога», — предостерегла врач.

Шкатова напомнила, что важно регулярно менять тушь по истечении срока годности и обязательно очищать косметические кисти, чтобы исключить занесение инфекции в глаза с их помощью.

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