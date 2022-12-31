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03:50, 31 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности новогодней елки

«Прайм»: в Роскачестве заявили, что горящие елочные гирлянды могут привести к пожару

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Горящие елочные гирлянды могут привести к пожару. Об опасности предупредила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева в беседе с агентством «Прайм».

По словам Шанаевой, возгорание может произойти, если оставить гирлянды включенными на длительное время. В такой ситуации необходимо в первую очередь выключить гирлянду и вывести людей из комнаты. Также ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой, заявила специалист.

Замруководителя Роскачества подчеркнула, что этот способ приведет к распространению расплавленной синтетики и увеличению площади пожара. Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.

Ранее россиянам дали советы по обращению с мусором после праздников. В новогодние праздники россиянам нужно отказаться от одноразовой посуды и правильно утилизировать отходы, отметили в Российском экологическом операторе (РЭО).

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Юлия Мискевич
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