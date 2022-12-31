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09:51, 31 декабря 2022Силовые структуры

В Москве мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры

РЕН ТВ: в Москве мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры двух компаний людей

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

В Москве мужчина выстрелил в лицо другому во время ссоры двух компаний людей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Конфликт произошел на 1-м Колобовском переулке. По предварительным данным, компании не поладили, началась ссора.

В результате один из участников достал пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры во время прогулки с питомцами. Собака пострадавшей загнала на дерево кошку, которая гуляла на улице с хозяйкой.

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Алевтина Запольская
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