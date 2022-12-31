В Москве мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры

РЕН ТВ: в Москве мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры двух компаний людей

В Москве мужчина выстрелил в лицо другому во время ссоры двух компаний людей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Конфликт произошел на 1-м Колобовском переулке. По предварительным данным, компании не поладили, началась ссора.

В результате один из участников достал пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры во время прогулки с питомцами. Собака пострадавшей загнала на дерево кошку, которая гуляла на улице с хозяйкой.