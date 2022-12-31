Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 31 декабря 2022Россия

Военкор показал тушение миномета «Тюльпан» с полным боекомплектом

Военкор Пегов показал видео тушения миномета «Тюльпан» с полным боекомплектом

Военкор Семен Пегов показал на видео тушение миномета 2С4 «Тюльпан». Кадры размещены в Telegram-канале WarGonzo.

Инцидент произошел в районе под Марьинки. Противнику удалось поразить самоходный миномет калибра 240 миллиметров, и боевая машина загорелась с полным боекомплектом внутри.

Артиллеристы сбили огонь при помощи огнетушителей, после чего к тушению подключился водовоз группировки «Отважные».

По утверждению Пегова, после тушения «Тюльпан» остался в строю и нанес ответный удар.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 января
В России изменились условия льготной ипотеки
Максимальная сумма выплат по больничному в России выросла
Захарова поздравила россиян и пожелала настоящей любви
Звезды шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим 2023 годом
В России проиндексировали пенсии
Стало известно о ранении трех мирных жителей в ДНР при обстреле ВСУ
Работу Керченской паромной переправы остановили
Ассанж попросил на время отпустить его из тюрьмы
В России утвердили программу гарантий по бесплатной медпомощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.