Военкор показал тушение миномета «Тюльпан» с полным боекомплектом

Военкор Пегов показал видео тушения миномета «Тюльпан» с полным боекомплектом

Военкор Семен Пегов показал на видео тушение миномета 2С4 «Тюльпан». Кадры размещены в Telegram-канале WarGonzo.

Инцидент произошел в районе под Марьинки. Противнику удалось поразить самоходный миномет калибра 240 миллиметров, и боевая машина загорелась с полным боекомплектом внутри.

Артиллеристы сбили огонь при помощи огнетушителей, после чего к тушению подключился водовоз группировки «Отважные».

По утверждению Пегова, после тушения «Тюльпан» остался в строю и нанес ответный удар.