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03:53, 31 декабря 2022Мир

Германия пообещала и дальше поддерживать Украину

Канцлер Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия для граждан ФРГ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил о планах поддерживать Украину, несмотря на последствия, с которыми сталкиваются граждане ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Политик также заявил о единении Европейского союза (ЕС) с НАТО. «Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину», — сказал он.

Шольц добавил, что гражданам ФРГ приходится каждый день испытывать на себе последствия украинского конфликта «при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ». При этом он подчеркнул, что это год «сплоченности и силы».

«Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 8,35 миллиарда евро, из них 2,24 миллиарда были выделены на нужды Украины в ходе боевых действий. На Украину в этом году поступило в том числе много тяжелой техники, такой как танки Gepard, 14 самоходных гаубиц, пять реактивных систем залпового огня и ракетный комплекс IRIS-T.

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Марина Совина
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