В Германии подсчитали размер помощи Украине в 2023 году

Германия одобрила экспорт вооружений на сумму в 8,35 миллиарда евро в 2023 году

В 2023 году правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 8,35 миллиарда евро, из них 2,24 миллиарда были выделены на нужды Украины в ходе боевых действий. Сумму помощи подсчитали в Минэкономики в ответ на запрос одного из немецких депутатов, пишет издание Merkur.

Это уже второе по величине значение в истории ФРГ. Однако в прошлом году сумма, выделенная на вооружение, была еще больше — 9,35 миллиарда евро. На Украину в этом году поступило в том числе много тяжелой техники, такой как танки Gepard, 14 самоходных гаубиц, пять реактивных систем залпового огня и ракетный комплекс IRIS-T.

Помимо Украины в рейтинге самых важных стран-реципиентов военной помощи со стороны ФРГ также есть, например, Нидерланды (получили 1,83 миллиарда евро), США (863,7 миллиона ​​евро), Великобритания (453 миллиона евро), Венгрия (249,2 миллиона евро) и Австралия (196,1 миллиона евро). При этом доля экспорта вооружений в третьи страны при этом резко упала, приблизившись к 3,23 миллиарда евро.

Как писало агентство DPA 25 декабря, ссылаясь на данные соцопросов, большинство граждан Германии выступили против поставок боевых танков Leopard Украине.