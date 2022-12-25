Большинство немцев выступили против поставок боевых танков Украине

DPA: 45 процентов жителей Германии выступили против поставок боевых танков Leopard Украине

Большинство граждан Германии выступили против поставок боевых танков Украине. Об этом сообщает агентство DPA.

Аналитики социологического института YouGov провели опрос, в котором выяснилось, что 45 процентов респондентов высказались против обеспечения страны боевой техникой Leopard. В то же время 33 процента немцев имеют положительное мнение по данному вопросу.

Отмечается, что количество участников исследования, которые отказались давать свою оценку, составило 22 процента.

Ранее стало известно, что Украина может рассчитывать на получение немецких основных боевых танков Leopard из Германии при условии, что США отправят Киеву хотя бы один танк M1 Abrams.