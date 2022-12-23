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20:45, 23 декабря 2022Бывший СССР

Министр обороны Украины нашел способ получить немецкие танки

Глава Минобороны Украины Резников: ФРГ пришлет Киеву танки, как только это сделают США

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Украина может рассчитывать на получение немецких основных боевых танков Leopard из Германии при условии, что США отправят Киеву хотя бы один танк M1 Abrams, заявил в беседе с Washington Post глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

По его словам, поставка немецких танков — «решение, лежащее на поверхности», однако для этого Вашингтон должен выступить в роли «старшего брата» и сам поставить хотя бы одну машину на Украину.

«Один танк. Просто символический шаг, и после этого, я уверен, у нас будут и «Леопарды» из Германии, и британские, французские танки», — сказал Резников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По его словам, это предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В Киеве сочли это объяснение неубедительным.

Вскоре журналисты Washington Post сообщили, что по итогам визита в США президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и другого желаемого вооружения.

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Василий Мека
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