Министр обороны Украины нашел способ получить немецкие танки

Глава Минобороны Украины Резников: ФРГ пришлет Киеву танки, как только это сделают США

Украина может рассчитывать на получение немецких основных боевых танков Leopard из Германии при условии, что США отправят Киеву хотя бы один танк M1 Abrams, заявил в беседе с Washington Post глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

По его словам, поставка немецких танков — «решение, лежащее на поверхности», однако для этого Вашингтон должен выступить в роли «старшего брата» и сам поставить хотя бы одну машину на Украину.

«Один танк. Просто символический шаг, и после этого, я уверен, у нас будут и «Леопарды» из Германии, и британские, французские танки», — сказал Резников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По его словам, это предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В Киеве сочли это объяснение неубедительным.

Вскоре журналисты Washington Post сообщили, что по итогам визита в США президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и другого желаемого вооружения.