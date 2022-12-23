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16:40, 23 декабря 2022Бывший СССР

На Украине сочли неубедительным отказ Германии поставлять танки

Замглавы МИД Украины Мельник назвал неубедительным отказ Германии поставлять Киеву танки

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украина не считает убедительным отказ немецкой стороны поставлять республике танки. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины и бывший посол республики в Берлине Андрей Мельник, его цитирует ТАСС.

Дипломат обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой пересмотреть «сдержанное отношение» к поставкам боевых машин на Украину. В частности, он перечислил те модели, которые хотел бы получить Киев: боевые машины пехоты Marder, танки Leopard, бронетранспортеры Fuchs и боевые машины Wiesel.

«Аргументы, почему танки не поставляются в Украину, на наш взгляд, совсем неубедительны. Если германское правительство не хочет идти на поставки в одиночку, то Германия могла бы играть в этом вопросе ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс», — считает Мельник.

Ранее Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По словам Шольца, отказ от поставок предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако «никаких односторонних действий со стороны Германии не будет».

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Варвара Кошечкина
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