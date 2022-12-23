На Украине сочли неубедительным отказ Германии поставлять танки

Замглавы МИД Украины Мельник назвал неубедительным отказ Германии поставлять Киеву танки

Украина не считает убедительным отказ немецкой стороны поставлять республике танки. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины и бывший посол республики в Берлине Андрей Мельник, его цитирует ТАСС.

Дипломат обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой пересмотреть «сдержанное отношение» к поставкам боевых машин на Украину. В частности, он перечислил те модели, которые хотел бы получить Киев: боевые машины пехоты Marder, танки Leopard, бронетранспортеры Fuchs и боевые машины Wiesel.

«Аргументы, почему танки не поставляются в Украину, на наш взгляд, совсем неубедительны. Если германское правительство не хочет идти на поставки в одиночку, то Германия могла бы играть в этом вопросе ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс», — считает Мельник.

Ранее Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По словам Шольца, отказ от поставок предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако «никаких односторонних действий со стороны Германии не будет».

