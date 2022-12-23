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13:47, 23 декабря 2022Бывший СССР

В США заявили о провале попытки Зеленского получить американские ракеты и танки

NYT: Зеленский по итогам визита в США не смог договориться о поставках танков и ракет

Фото: Leah Millis / Reuters

По итогам визита в США президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и другого желаемого вооружения. Об этом сообщили журналисты The New York Times (NYT).

«Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещаниями США оказать Украине очередную многомиллиардную поддержку, но не тем, чего украинский лидер хотел больше всего: поставками американских боевых танков, истребителей и высокоточных ракет большой дальности», — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что поездка в США обеспечила Украине выделение еще около двух миллиардов долларов на вооружение и предполагаемый транш в 50 миллиардов долларов в следующем году. Они не исключили, что Зеленский еще сможет получить желаемую помощь от Вашингтона, так как «границы американской поддержки» передвинулись в пользу Киева.

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Визит Зеленского в Вашингтон журналисты назвали яркой демонстрацией его стратегии «по обхаживанию и оказанию давления на союзников». Также они напомнили, что ранее советник главы его офиса Михаил Подоляк разместил в Twitter рождественский вишлист. «[Президент США] Байден одобрил один пункт из этого списка — батарею ЗРК Patriot», — отмечено в статье.

21 декабря Зеленский провел с Байденом встречу в Вашингтоне. В ходе нее президент США заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

В Кремле позже заявили, что в ходе встречи Байдена и Зеленского не звучало реальных призывов к миру, а также выразили сожаление что ни украинский, ни американский президенты не показали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы.

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Варвара Кошечкина
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