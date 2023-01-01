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07:26, 1 января 2023Россия

В России отменили скидку в 30 процентов на оплату госпошлин через «Госуслуги»

С 1 января 2023 года отменилась скидка в размере 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Скидка в размере 30 процентов на оплату госпошлин для физических лиц в РФ через портал «Госуслуги» отменилась с 1 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Скидку ввели в 2017 года, она действовала автоматически при оплате на услуг на портале. Мера, как планировалось изначально, была установлена до 2019 года, однако по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 года. Затем состоялось очередное продление — до 1 января 2023 года.

При этом на портале оставили возможность оплатить автомобильные штрафы со скидкой 50 процентов, и у данной скидки нет срока действия, поскольку она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует заняться поиском уязвимостей на «Госуслугах». Глава министерства Максут Шадаев указал, что портал прежде подвергался многочисленным хакерским атакам. Однако последние атаки, по его словам, практически не нанесли ущерба.

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Марина Совина
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