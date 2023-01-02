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13:48, 2 января 2023Россия

Неизвестный метнул коктейли Молотова в забор военкомата в Москве

Baza: неизвестный метнул коктейли Молотова в забор московского военкомата ночью 1 января

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ночью в воскресенье, 1 января, неизвестный попытался поджечь военкомат на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Инцидент, по его данным, произошел в объединенном военном комиссариате Перовского района. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в забор учреждения.

«Вспыхнул огонь, но его удалось быстро потушить. Никто не пострадал. Человека, метнувшего коктейли Молотова, разыскивают», — отмечается в посте.

В начале ноября 2022-го суд осудил мужчину на три года и два месяца за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также должен будет заплатить штраф в размере свыше 2,5 миллиона рублей.

В конце ноября прошлого года в Подольске Московской области военкомат попытались поджечь две пенсионерки. Их задержали, а при попытке поджога у комиссариата обгорело окно.

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Полина Матюхина
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