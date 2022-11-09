Россиянину дали три года за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии

В Удмуртии мужчину осудили на 3 года и 2 месяца за поджог военкомата и призывного пункта

В Удмуртии суд дал три года и два месяца лишения свободы 48-летнему жителю Московской области Фарберу И. за поджоги военкоматов. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал россиянина выплатить штраф в размере более 2,5 миллиона рублей.

С 1 по 21 мая фигурант изготовил зажигательную смесь и разлил ее по бутылкам. Ночью 21 мая в удмуртском поселке Игра осужденный кинул коктейль Молотова в призывной пункт. Пожар удалось потушить, однако успела сгореть одна комната. Через два дня таким же образом был подожжен поселковый военкомат. Во время обыска у подозреваемого были изъяты две канистры с бензином.

Отмечается, что Фарбер признал вину, но отказался от дачи показаний. Мотивом нападения он назвал то, что хотел узнать, способен ли совершить преступление.

Известно, что фигурант был сельским учителем. Он также занимал пост директора Дома культуры и был осужден на восемь лет за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки на сумму в 432 тысячи рублей.