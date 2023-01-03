Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
1:7
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Борнмут
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Людмила Самсонова
Завтра
05:00 (Мск)
Арина Соболенко
Аделаида-1 (ж)
Даниил Медведев
Завтра
07:00 (Мск)
Миомир Кецманович
Аделаида-1 (м)
Джек Дрэйпер
Завтра
03:30 (Мск)
Карен Хачанов
Аделаида-1 (м)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:14, 3 января 2023Спорт

В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

В турецком «Сивасспоре» опровергли информацию об интересе к Артему Дзюбе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В турецком клубе «Сивасспор» ответили на вопрос об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о предложении контракта Дзюбе. «Это неправда. Мы не заинтересованы в нем», — подчеркнул Отякмаз.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что турецкий клуб ведет переговоры о подписании контракта с форвардом. Отмечалось, что россиянину предлагали контракт на 1,5 года.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Литва допустила введение моратория на русскую культуру
В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора
Ветеринар дала советы по снижению стресса у животных в праздники
Названы последствия отзыва признания республики Косово еще одной страной
Саратовский губернатор выразил соболезнования близким погибших в Макеевке
Москвичи обсудили способ примерки одежды на вещевых рынках
В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку
В ЛНР допустили переброску Киевом HIMARS в район Кременной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.