В США предрекли смещение конгресса к республиканцам в 2030 году

Bloomberg предсказывает смещение конгресса к республиканцам в 2030 году

Распределение мест в конгрессе США значительно сместится в сторону традиционно «красных» республиканских штатов к 2030 году при сохранении текущих демографических трендов. Такой сценарий предрекло агентство Bloomberg.

По его данным, миграция американцев внутри страны, на которую большое влияние оказала пандемия коронавируса, может иметь более длительные последствия для конгресса, чем кажется. Так, у трендов есть потенциал для неожиданного роста, указал глава Election Data Services Кимболл Брейс, эта фирма занимается политическим анализом переписи населения.

При этом он призвал с осторожностью относиться к прогнозам по ситуации на основании этих данных.

Если посчитать места в конгрессе в 2022 году, тогда количество число конгрессменов от Флориды выросло бы до 29 мест в палате представителей против текущих 28. При этом Аризона и Айдахо прибавили бы по месту (сейчас 1 и 9 соответственно), а представителей штата Техас стало бы на одного больше, с 38 до 39.

В то же время Калифорния бы лишилась одного места, достигнув 51. В 2022 году у нее уже забрали место для одного конгрессмена — впервые с 1849 года, когда она стала американским штатом. По одному месту также потеряют Иллинойс (с 17 до 16), Миннесота (с 8 до 7) и Нью-Йорк (с 26 по 25).

Ранее в палате представителей Конгресса США было проведено третье голосование за спикера, по результатам которого вновь не был выявлен победитель. Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.