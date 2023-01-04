Минобороны сообщило о попытке контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о попытке контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.

В районе населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоное в Запорожской области за сутки были уничтожены свыше 180 бойцов ВСУ. Кроме того, ударами российской артиллерии поражены пять танков, пять БМП, три бронированных автомобиля и 10 машин.

Минобороны также сообщило, что на купянском направлении за сутки было уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ.