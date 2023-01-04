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13:00, 4 января 2023Россия

Минобороны доложило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 40 военных ВСУ на купянском направлении

Фото: Spencer Platt / Getty Images

На купянском направлении за сутки было уничтожено более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также два автомобиля. Об потерях ВСУ журналистам доложили в Министерстве обороны России.

Российские военные нанесли огневое поражение солдатам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

30 декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. По его словам, отряды иностранцев хорошо экипированы.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине было уничтожено 344 самолета, 184 вертолета и 7638 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Кроме того, были уничтожены 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и 398 зенитных ракетных комплексов.

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Алина Гончарова
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