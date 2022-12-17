В Минобороны раскрыли количество уничтоженной украинской техники

Минобороны России: с начала спецоперации было уничтожено 344 самолета и 184 вертолета ВСУ

С начала спецоперации на Украине было уничтожено 344 самолета, 184 вертолета и 7638 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, министерство отчиталось о ликвидации 7140 танков и других боевых бронированных машин, 3691 орудия полевой артиллерии и минометов, 2675 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были уничтожены 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и 398 зенитных ракетных комплексов.

Также Минобороны сообщило, что 16 декабря российские войска нанесли массированный удар по системам оборонно-промышленного комплекса, военного управления Украины и объектам энергетики, которые их обеспечивают. В министерстве отметили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные объекты атаки были поражены.