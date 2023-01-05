Путин заявил Эрдогану о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта для серьезного диалога по конфликту с Украиной

Россия открыта для серьезного диалога по конфликту с Украиной. О готовности президент страны Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что такое развитие ситуации будет возможно при условии выполнения Киевом требований, выдвинутых ранее, и с «учетом новых территориальных реалий».

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин также поднял вопрос о действиях Запада.

«С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружением и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», — говорится в публикации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал Путина к скорейшему одностороннему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса мирным путем. Он подчеркнул, что разногласия должны быть решены справедливо, и напомнил, что переговоры привели к положительному результату при создании зернового коридора, обмене пленными и обеспечении безопасности Запорожской АЭС.